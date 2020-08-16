Приложение, разработанное Tesla для удаленного закрывания и открывания электромобилей, теперь получит двухфакторную авторизацию. Представители компании уверены, что такой подход позволит более надежно защитить машины от угона.

Новая система авторизации предполагает, что помимо ввода стандартных паролей, потребуется еще один дополнительный шаг, позволяющий точно идентифицировать владельца авто. Благодаря этому практически полностью исключается взлом системы злоумышленниками. Вторым шагом такой авторизации, скорее всего, станет отправка одноразового кода в смс-сообщении или уведомлении на телефон пользователя приложения.

Напомним, компания Tesla постоянно работает над повышением уровня безопасности своего приложения. Сейчас оно дает возможность не только удаленно открывать и закрывать авто, но и позволяет отследить местонахождение машины в случае ее угона.