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Электромобили Tesla с завода оснащаются фирменным программным обеспечением, которое предусматривает выполнение базовых функций. Чтобы разблокировать дополнительные опции, необходимо внести соответствующую плату. Однако многие владельцы транспортных средств предпочитают обходить данное правило.

К примеру, опция Acceleration Boos, которая дает возможность разгоняться до скорости 100 км/ч всего за 4 секунды, а также добавляет 50 л.с. мощности, при покупке у Tesla обойдется в 2 000 долларов. Автолюбители, нежелающие выкладывать эту сумму, пользуются услугами сторонних компаний. Таких, как Ingenext.

Этот разработчик предоставляет возможность разблокировать функцию всего за 1000 долларов, а также предлагает приятный бонус – алгоритм, который дает возможность в режиме управляемого заноса осуществлять контроль тяги. Чтобы воспользоваться данными опциями в два раза дешевле, достаточно установить специальный адаптер в сервисный разъем бортового компьютера.

Компания Tesla предупреждает, что подобные попытки обхода будут наказываться. На дисплее автомобиля с установленным сторонним ПО появится уведомление о несовместимости транспортного средства и возможном отключении отдельных систем. Удалить сообщение можно будет лишь путем сброса настроек до заводских.

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