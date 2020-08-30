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В Абхазии обнаружили тело Павла Демидова, спелеолога из РФ. Он оказался завален камнями в пещере, расположенной в Гагрском районе.

Лев Квициния, глава абхазского МЧС, сообщил, что в среду, 26 августа, около двадцати спелеологов стали расчищать завал, образовавшийся на глубине трехсот метров для нахождения тела погибшего россиянина. Недавно им удалось добраться до тела. В ближайшие дни его поднимут из пещеры.

Министр добавил, что у сотрудников МЧС Абхазии отсутствует опыт работы на подобной глубине, однако они стараются оказывать всю необходимую помощь спелеологам из России. В СМИ напоминают, что Демидов погиб 23 августа во время спуска в не исследованное подземелье.

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