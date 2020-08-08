Субботним утром в Туймазинском р-не Башкирии в дорожно-транспортном происшествии погибли муж и жена. На своем автомобиле «Лада Калина» они столкнулись с «десяткой». В результате удара передняя часть авто получила серьезные повреждения. О ДТП рассказали представители пресс-службы ГИБДД РБ.

Трагедия произошла на 1325 километре трассы М-5 Урал. 46-летний водитель Калины и его 41-летняя жена умерли на месте из-за несовместимых с жизнью травм. О состоянии 26-летнего водителя автомобиля ВАЗ 2110 пока не сообщается. Также не установлен виновник аварии.

На месте ДТП работают представители ГИБДД региона. Они выясняют обстоятельства аварии.