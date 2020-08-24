Петростат информирует, что по результатам отчетного периода с января по июнь средняя зарплата по региону на 1 работника увеличилась на 2,5 процента в сравнении с 2019-м годом. Сейчас она составляет почти 47 200 рублей. Имеется в виду начисленный заработок до вычета подоходного налога.

Ведомство отмечает, что если учитывать индекс потребительских цен, то и реальный денежный доход, и реальная заработная плата, начисленная на одного сотрудника, осталась точно такой же, как и в прошлом году.

Кроме того, ведомство отметило, что за полгода некоторые предприятия региона стали выпускать больше продукции. Так, на 9,5 процентов вырос объем выпускаемых пищевых продуктов. Также увеличилось производство бумаги (+5,5%) и текстиля (+20,2%).

Ранее Петростат сообщал, что по областному центру за пять месяцев текущего года сумма среднего заработка увеличилась до 63,5 тыс. рублей. По всей России данный показатель составляет 43 тысячи по состоянию на июнь 2020-го.