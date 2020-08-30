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В России круизные компании постепенно восстанавливаются после ситуации, возникшей из-за коронавируса.

Как отмечается, летняя навигация в этом году из-за пандемии началась почти на два месяца позже – первые маршруты начали открываться в последней декаде июня. Согласно последней информации, уже в июле и в августе все каюты были полностью заполнены.

При этом в августе прирост продаж составил около 30%. Отмечается, что круизы являются весьма стабильным внутренним рынком, а в этом году к постоянным клиентам добавилось много новых, которые решили отдохнуть таким способом из-за закрытых границ. Кроме того, круизы активно повышают своё качество и обновляют флот. Также популярности поспособствовало и снижение средней цены на круизы, а также возвращение кэшбека.

Однако полноценные продажи навигации, как предполагается, будут только через два года. Возвращение ситуации к показателям до коронавируса в следующем году, как отмечается, маловероятно.

Связано это в том числе с тем, что около 50% туристов являлись иностранцами, и с закрытием границ и неизвестностью с их открытием большинство ранее забронированных заявок было отменено.

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