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Кандидат психологических наук и научный сотрудник кафедры психологии Норвежского университета науки и техники Симен Берг Саксвик выяснил, что затяжные симптомы, полученные после сотрясения мозга, могут вызвать проблемы со сном.

Как отмечается, порой сотрясение мозга проходит бесследно для пострадавшего, однако зачастую оно всё же даёт длительные серьёзные последствия. В исследовании было проведено наблюдение за 378 пациентами с сотрясением мозга. Исследование длилось год.

Было проведено сравнение с пациентами с другими травмами, а также здоровыми людьми. Выяснилось, что после получения сотрясения мозга, человек испытывал больше потребности во сне, он хуже спал, испытывал сонливость днём. Подобные проблемы имелись у 136 человек, при этом у 72 последствия длились дольше трёх месяцев.

Отмечается, что проблемы со сном приводят к плохой памяти, нарушению концентрации внимания, депрессиям и беспокойству, а потому их следует начать лечить как можно раньше после сотрясения мозга.

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