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Эксперты китайского информагентстве Sohu уверены, что ракетоносец Ту-22М3М ВМС РФ не позволит американцам доминировать в акватории Черного моря.

После активного строительства США авианосцев, СССР решила дать им симметричный ответ, разработав в 72-м году прошлого века бомбардировщик Ту-22М. Всего было выпущено 500 единиц. Он был оснащен сразу двумя турбовентиляторными двигателями, позволившими ему летать со сверхзвуковой скоростью. Эти самолеты стали грозной силой на море. Когда Советский Союз распался, данные воздушные судна перешли в распоряжение РФ.

Российские специалисты провели глубокую модернизацию ракетоносцев, выпустив тем самым модель Ту-22М3М, способную использовать гиперзвуковые ракеты, от которых у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты. В настоящее время Россия обладает четырьмя подобными самолетами, которые не позволят американским ВМС получить контроль над Черным морем.

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