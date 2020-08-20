Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Рисунок Леонардо да Винчи, изображающий сложные мышцы внутри человеческого сердца, ученым удалось расшифровать только через 500 лет после его создания. Специалисты лондонского Имперского колледжа рассказали в издании Nature, что великий изобретатель и художник имел в виду волокна, разогревающие кровь.

По-научному эти самые волокна называются трабекулами. Располагаются они между сердечной мышцей и кровотоками внутри нее. Они призваны «разгонять» кровь, максимально разогревая ее. Чем больше трабекул, тем ниже вероятность возникновения такого распространенного заболевания, как сердечная недостаточность.

Чтобы понять рисунок, а также удостовериться в важности волокон, ученым пришлось провести серьезные исследования. Они изучили больше 25 000 снимков сердечной мышцы, которые сделали с помощью оборудования для МРТ.

Эксперты отметили важность сделанного открытия, а также пояснили, что количество трабекул может увеличиваться или уменьшаться. У людей, ведущих активный образ жизни, появляется все больше волокон, обеспечивающих защиту от заболеваний сердечно-сосудистой системы.