Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рисунок Леонардо да Винчи, изображающий сложные мышцы внутри человеческого сердца, ученым удалось расшифровать только через 500 лет после его создания. Специалисты лондонского Имперского колледжа рассказали в издании Nature, что великий изобретатель и художник имел в виду волокна, разогревающие кровь.

По-научному эти самые волокна называются трабекулами. Располагаются они между сердечной мышцей и кровотоками внутри нее. Они призваны «разгонять» кровь, максимально разогревая ее. Чем больше трабекул, тем ниже вероятность возникновения такого распространенного заболевания, как сердечная недостаточность.

Чтобы понять рисунок, а также удостовериться в важности волокон, ученым пришлось провести серьезные исследования. Они изучили больше 25 000 снимков сердечной мышцы, которые сделали с помощью оборудования для МРТ.

Эксперты отметили важность сделанного открытия, а также пояснили, что количество трабекул может увеличиваться или уменьшаться. У людей, ведущих активный образ жизни, появляется все больше волокон, обеспечивающих защиту от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Ученые разработали полезный молочный шоколад из отходов арахиса и кофе

Исследователям из США удалось разработать уникальную формулу максимального полезного и вкусного молочного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Китай станет вторым после России лидером в гонке за вакциной от коронавируса

Глобальная гонка за вакциной от нового коронавируса перешла на уровень рынков после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Раскрыта опасность медицинской маски

Британские исследователи порекомендовали британцам перестать носить одноразовые медицинские маски, так как они… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – ясно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 20 августа – ясно, до 32 °C |