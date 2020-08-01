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Проживавшая в Тюмени Любовь Нурдинова весила 350 кг. Совсем недавно она была гостьей программы Малахова, где рассказала печальную историю своей жизни. Оказалось, что женщина с 18 лет не покидала свою квартиру.

После программы «самая тяжелая тюменка» приняла твердое решение изменить жизнь к лучшему. За ее попытками избавиться от лишних килограммов наблюдали подписчики из всех уголков страны. Женщина сумела добиться успеха и сбросила почти 200 кг.

В начале текущего лета Нурдинова пропала из поля зрения журналистов. Источники, близкие семье женщины, сообщили о ее смерти. Дети информацию не подтверждают – старший сын бросил трубку сразу после вопроса о состоянии матери, а младший сын и дочь даже не захотели отвечать на телефонные звонки.

Не подтверждается пока информация о смерти Нурдиновой и официальными инстанциями. Сотрудники регионального УМВД и Минздрава отправили соответствующие запросы, но ответа на них пока нет.

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