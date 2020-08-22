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Один из наиболее запомнившихся поклонникам участников шоу «Дом-2» Рустам Солнцев часто выкладывает на своей странице в Инстаграм архивные фотографии известных людей. Его подписчики уже успели увидеть на снимках и Ольгу Бузову, и Ксению Бородину, и других коллег по проекту.

На этот раз в его аккаунте появилась фотография Виктории Лопыревой. Солнцев разместил снимок, чтобы напомнить поклонникам ведущей о том, как она выглядела до пластической операции. Если сегодня девушка выглядит идеально и находится в отличной физической форме, то раньше она сталкивалась с проблемами лишнего веса.

На фото Лопырева предстала перед поклонниками в приталенном платье зеленого цвета. Оно совершенно не скрывает лишние килограммы, но, по мнению пользователей соцсети, совсем не портит девушку. Многие подписчики написали в комментариях, что Виктория до пластики выглядела гораздо лучше и естественнее, чем сейчас. Хотя тогда она не была такой же стройной.

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