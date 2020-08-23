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После шести лет судебных разбирательств компании “Объединение “Мастер”” удалось отсудить у ЗАО “Мерседес-Бенц Рус” 742 334 евро за автомобиль Maybach 62S.

Как сообщается, в 2012 этот лимузин был оформлен в лизинг, однако практически сразу в автомобиле начали появляться различные дефекты. Так, отмечаются проблемы с пневмоподвеской, “зависание” климат-системы, и даже такая ситуация, при которой боковые зеркала начинали складываться в обратном направлении после того, как автомобиль набирал скорость более 40 км/час.

Владельцы автомобиля неоднократно обращались в “Панавто”, так как только это компания официально имеет право на обслуживание данной марки. Однако некоторые неисправности диагностировать не удалось, а зеркала продолжали складываться даже после замены. Менять автомобиль представительство “Мерседес” отказалось, не увидев для этого достаточных оснований.

В итоге “Объединение “Мастер”” начало судебное разбирательство, продлившее около шести лет. Заводские дефекты были подтверждены, но, так как к этому времени машина уже была снята с производства, заменить её было нельзя.

Таким образом, решением суда “Мерседец-Бенц Рус” выплатил истцу 742 334 евро за автомобиль, а также около 200 тысяч рублей за судебные издержки и пошлины.

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