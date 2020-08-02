В издании Avia.pro сообщили о том, что неизвестный БПЛА атаковал военные объекты протурецких боевиков в двух сирийских регионах: Алеппо и Идлибе.

По мнению военных экспертов, этим ударным беспилотником, скорее всего, являлся российский «Охотник», так как удары были нанесены по джихадистам «Белых касок», поддерживаемых Соединенными Штатами. К тому же турецкие средства противовоздушной обороны не смогли засечь этот «стелс»-дрон.

Однако Минобороны РФ пока никак не прокомментировало данную информацию, а прямых доказательств у СМИ нет. Если же это действительно был «Охотник», то, вероятнее всего, он проходил испытания в условиях реального боя.