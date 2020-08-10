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Граждане РФ, отдыхающие на турецких курортах, решили рассказать, как именно обстоят на них дела после того, как были сняты ограничения, введенные ранее из-за эпидемии COVID-19.

Согласно словам Марии Шекер, главы туристического агентства, в Анталье местные жители и туристы стараются соблюдать все меры безопасности, нося медицинские маски и выдерживая социальную дистанцию. Однако в целом Турция продолжает жить обычной жизнью, а в ресторанах все еще действует «шведский стол».

Путешественники также отмечают, что в Аланье сейчас работают все развлекательные заведения за исключением ночных клубов, а маски люди надевают только при посещении общественных мест и езде на автобусах. На пляжах использовать средства индивидуальной защиты необязательно.

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