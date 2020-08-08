В издании «Ведомости» сообщили о том, что жители РФ смогли отыскать замену вкладам в банках, начав инвестировать денежные средства в акции.

Согласно словам аналитиков, всего за 6 месяцев нынешнего года россияне передали брокерским компаниям свыше 1 триллиона 500 миллиардов рублей. В качестве сравнения они указали, что за весь предыдущий год на брокерские счета было перечислено 1 триллион 600 миллиардов рублей. Эксперты считают, что это связано с уменьшением доходности банковских депозитов и введением налога на вклады.

Константин Корищенко, научный сотрудник РАНХиГС, считает также, что деньги начали перетекать на фондовую биржу из-за быстрого развития индивидуальных инвестиционных счетов. Он уверен, что приток денег на рынок акции в будущем продолжит расти.