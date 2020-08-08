Некоторые семьи в РФ могут получить 3 700 рублей на подготовку ребенка к школе, если обратятся в МФЦ по месту жительства.

Ранее власти в ЯНАО сообщили о том, что все многодетные дети могут до 1 сентября получить единовременные денежные выплаты на детей, чтобы подготовить их к грядущему школьному году. Схожие выплаты предлагают и в других российских регионах, например в Санкт-Петербурге и Москве родителям помогают в приобретении школьной формы.

Однако в СМИ отмечают, что выплаты выдаются далеко не всем семьям. В каждом регионе условия и требования отличаются. Обычно поддержка оказывается малоимущим или многодетным семействам.