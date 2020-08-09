Эпидемиолог российского Минздрава Н. Брико дал соотечественникам несколько полезных рекомендаций для защиты здоровья в осенне-зимний период. Он посоветовал в обязательном порядке сделать прививки от пневмококковой инфекции, а также от сезонного гриппа.

«Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всей планете, однако и другие заболевания никуда не исчезли. Так, нынешней осенью риск заболеть гриппом или пневмонией возрастет в разы. Чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем, лучше сделать комбинированную прививку от этих недугов», – заявил эксперт.

Также он отметил, что из-за коронавируса нынешняя осень и зима будут существенно отличаться от предыдущих. Но благодаря прививкам граждане смогут надежно защититься сразу от нескольких опасных болезней и успешно противостоять инфекциям.