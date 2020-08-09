читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эпидемиолог российского Минздрава Н. Брико дал соотечественникам несколько полезных рекомендаций для защиты здоровья в осенне-зимний период. Он посоветовал в обязательном порядке сделать прививки от пневмококковой инфекции, а также от сезонного гриппа.

«Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всей планете, однако и другие заболевания никуда не исчезли. Так, нынешней осенью риск заболеть гриппом или пневмонией возрастет в разы. Чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем, лучше сделать комбинированную прививку от этих недугов», – заявил эксперт.

Также он отметил, что из-за коронавируса нынешняя осень и зима будут существенно отличаться от предыдущих. Но благодаря прививкам граждане смогут надежно защититься сразу от нескольких опасных болезней и успешно противостоять инфекциям.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Одноразовые линзы представляют опасность

Алексей Егоров, московский врач-офтальмолог, сообщил о том, что одноразовые линзы способны повредить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Южная часть столицы стала местом проведения «Спортивных выходных»

Первые занятия «Спортивных выходных» являются частью ранее анонсированного проекта «Здоровая Москва». Занятия… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ имени Гамалеи, сообщил, что снять некоторые симптомы и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 9 августа – переменная облачность, до 29 °C |