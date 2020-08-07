Пациентам с высокой температурой, а также со склонностью к разного рода аллергиям стоит максимально осторожно подходить к прививкам от коронавируса. В некоторых случаях лучше даже воздержаться от них, чтобы не навредить организму.

Об этом рассказал профессор НИЦ имени Гамалеи А. Альтштейн в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, никаких других противопоказаний к вакцинации не существует, поэтому прививки смогут делать люди разного возраста.

Напомним, что директор того же исследовательского центра А. Гинцбург недавно рассказывал о возможной реакции организма на прививку. «После введения вакцины у человека может подняться температура. Связано это с активностью иммунитета, который практически мгновенно реагирует на частицы коронавируса. Опасаться, что возбудитель нанесет какой-то вред здоровью, не стоит. Ведь в вакцине содержатся уже умершие частицы вируса, которые не могут распространяться по всему организму», – сказал он.