В субботу вечером в МВД Петербурга позвонили и сообщили о горящем авто, припаркованном рядом с одним из жилых домов Соснового Бора. Сотрудники полиции, которые выехали на место инцидента, обнаружили у машины нетрезвого 44-летнего местного жителя.

Он рассказал полицейским, что приобрел целую канистру бензина, вылил топливо на автомобиль жены и поджег его. Все это мужчина проделал из ревности – супруга бросила его и подала на развод. Проверка подтвердила слова поджигателя.

Огонь уничтожил практически всю заднюю часть автомобиля Hyundai Sonata. Мужчина был задержан полицейскими. Пока на него составили протокол лишь за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Однако в настоящий момент правоохранительные органы принимают решение об открытии уголовного дела по факту поджога.