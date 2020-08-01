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В своем Instagram Анфиса Чехова разместила фотографию, сделанную на занятиях йогой. На ней известная телеведущая расслабленно лежит в обтягивающем кожаном комбинезоне с согнутыми и разведенными в стороны ногами.

Пикантная поза ведущей привела подписчиков в восторг. Многие из них выразили восхищение снимком, оставили огромное количество комментариев, в которых похвалили Чехову за гибкость. Однако нашлись и те, кто остался недоволен такой позой телеведущей.

«Фотографии могут и дети смотреть, поэтому подобная поза совершенно неуместна», – написал один из комментаторов. Некоторые подписчики отреагировали на снимок с юмором. «Никак не пойму, чего на этом фото не хватает», «Настоящая йога – с раздвинутыми ногами». Это лишь часть комментариев от восторженных поклонников Анфисы.

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