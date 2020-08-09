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Эксперты рассказали, когда и что необходимо проверять и менять на автомобиле, чтобы он прослужил своим владельцам немало лет.

Первым делом они отметили, что в машине существует несколько разных фильтров, которые необходимо регулярно менять. К примеру, топливный следует обновлять раз в 20 000 – 25 000 километров, воздушный – в 10 000 километров, салонный – тоже в 10 000 километров, а масляный – раз в 30 000 километров. Замену последнего стоит осуществлять вместе с обновлением масла в «автомате».

Специалисты также рекомендуют не забывать доливать моторное масло в двигатель каждые 10 000 – 15 000 километров, иначе силовой агрегат быстро выйдет из строя. Кроме него автомобилю требуются и другие технические жидкости. Например, уровень антифриза следует проверять как минимум 1 раз в месяц, а трансмиссионное масло на «механике» нужно обновлять каждые 30 000 – 60 000 километров. Обычные свечи зажигания меняют примерно через 20 000 километров, а иридиевые – 90 000.

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