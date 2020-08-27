Президент Владимир Путин проинспектировал дорожное покрытие на только что открывшемся участке автотрассы «Таврида». Сделал он это за рулем автомобиля «Аурус». Главу государства в поездке сопровождал главный технолог компании, выполняющей функции генерального подрядчика, Андрей Волков.

Путин заявил, что удовлетворен качеством дорожного полотна. Также он отметил, что на дороге обязательно должны быть съезды. По словам президента, сейчас наблюдается активное движение туристов в Крым, и подавляющее большинство из них направляется совсем не в Симферополь.

Андрей Волков подарил главе РФ сувенир из стекла, внутри которого разместили частицы компонентов дорожного покрытия. Он рассказал, что для строительства используется особая шестикомпонентная смесь, рассчитанная на длительную эксплуатацию без необходимости в частом ремонте.

Напомним, что автодорога «Таврида» соединит Крымский мост с Севастополем. В настоящий момент открыто движение лишь до Симферополя. Стоимость строительства трассы составляет 150 млрд рублей.