В субботу Президент РФ Владимир Путин выпустил указы о вручении орденов «За заслуги перед Отечеством II степени» Натальи Касперской и Артемия Лебедева. Они получили государственную награду за свои высокие достижения в области развития российского Интернета.

А. Лебедев – известный дизайнер, основавший студию имени себя еще в 1995 году. Сейчас в компании трудятся больше трехсот специалистов. Студия предоставляет услуги в области графического, городского и промышленного дизайна, а также осуществляет создание сайтов, проектирует интерфейсы и разрабатывает оформление навигационных систем.

Н. Касперская является соучредителем «Лаборатории Касперского», которая создает антивирусное программное обеспечение, а также разрабатывает решения, защищающие домашние ПК и крупные корпоративные сети от киберугроз. До 2007-го она занимала должность генерального директора «Лаборатории», после чего стала главой компании InfoWatch