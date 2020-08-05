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На своем Телеграм-канале популярный медик и ведущий ТВ А. Мясников рассказал о том, что о второй волне коронавируса нужно будет думать только тогда, когда закончится первая. Он отметил, что возбудитель Covid-19 в ближайшее время будет вести себя довольно стабильно, лишь изредка пугая население мощными вспышками.

Также Мясников спрогнозировал резкие скачки количества заболевших в тех регионах, где коронавирус не успел проявить себя. «В Нью-Йорке, Москве и других мегаполисах, в которых инфекция задела многих, сильных вспышек ожидать уже не стоит», – написал врач.

По его мнению, вторая волна Covid – это порождение средств массовой информации. На самом деле, особо ее никто не боится. Граждане России лишь опасаются усиления ограничительных мер и «новой волны» карантина, наносящего сильный удар по семейному бюджету.

Подписчикам своего канала Мясников порекомендовать беречь друг друга и внимательно следить за здоровьем, своевременно обращаться к врачу в случае появления подозрений на коронавирус.

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