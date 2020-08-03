В аналитическом агентстве «АвтоСТАТ» отмечают, что продажи подержанных автомобилей на российском рынке за первые 6 месяцев текущего года упали на 12,9 процента в сравнении с аналогичным периодом времени 2019 года.

За первое полугодие на вторичном рынке было реализовано 2 миллиона 200 тысяч автомобилей. Первое место по продажам все так же занимает российская марка Lada – за указанный выше отрезок времени было перепродано 522,5 тысячи машин – это на 16,7 процента ниже, чем годом ранее. Затем идут подержанные автомобили Toyota со значением в 251,1 тысячи проданных авто. Падение составило 9,8 процента. На 3-й строчке оказался еще один бренд из Японии – Nissan (126,4 тысячи реализованных б/у автомобилей). У него спад равен 11,2 процентам.

Если рассматривать отдельные модели, то наибольшей популярностью на рынке подержанных машин пользуется ВАЗ-2114 – за первые полгода было продано 52,7 тысячи данных автомобилей. В июне при этом российские автомобилисты приобрели около 420 000 подержанных легковых авто, что на 8,3 процента меньше, чем за тот же отрезок времени предыдущего года.