читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Примерно в сентябре-октябре текущего года в России планируется начало производства вакцины от Covid-19. В связи с этим издание «Ридус» поинтересовалось у звезд отечественного шоу-бизнеса их мнением о грядущей массовой вакцинации.

Не собирается делать какие-либо прививки Лев Лещенко. Певец в самом начале пандемии подхватил коронавирус и успешно излечился от Covid-19. Он уверен, что его крепкий организм сумел выработать мощный иммунитет и совершенно не боится повторного заражения.

Продюсер И. Пригожин не захотел отвечать на вопросы о себе, а выразил благодарность тем людям, которые работают над изобретением вакцины. В частности он заметил, что «в нашей стране есть небезразличные граждане, для которых очень важно победить болезнь своими силами».

В поддержку вакцинации выступила телеведущая Р. Сябитова. Она сообщила, что нормально относится к прививкам: «Против подобных заболеваний, способных привести к проблемам во всем мире, обязательно должно быть лекарство, способное защитить человечество. Поэтому я за вакцинацию».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Елена Астахова рассказала, что является сторонницей постепенного избавления от лишних килограммов. И… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | город Мытищи: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 3 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 3 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 3 августа – ясно, до 25 °C |