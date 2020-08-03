Примерно в сентябре-октябре текущего года в России планируется начало производства вакцины от Covid-19. В связи с этим издание «Ридус» поинтересовалось у звезд отечественного шоу-бизнеса их мнением о грядущей массовой вакцинации.

Не собирается делать какие-либо прививки Лев Лещенко. Певец в самом начале пандемии подхватил коронавирус и успешно излечился от Covid-19. Он уверен, что его крепкий организм сумел выработать мощный иммунитет и совершенно не боится повторного заражения.

Продюсер И. Пригожин не захотел отвечать на вопросы о себе, а выразил благодарность тем людям, которые работают над изобретением вакцины. В частности он заметил, что «в нашей стране есть небезразличные граждане, для которых очень важно победить болезнь своими силами».

В поддержку вакцинации выступила телеведущая Р. Сябитова. Она сообщила, что нормально относится к прививкам: «Против подобных заболеваний, способных привести к проблемам во всем мире, обязательно должно быть лекарство, способное защитить человечество. Поэтому я за вакцинацию».