Британские ученые заподозрили рис в увеличении смертности на планете, которое наблюдается в последние несколько лет. Они отметили, что подозрения совсем не случайны. В процессе роста и развития рис потребляет большое количество воды. А вместе с ней – вредный для здоровья человека мышьяк, который содержится в грунтовых водах в опасных дозах.

Токсины, которые накапливаются в рисовых зернах, способны провоцировать самые различные заболевания. Развитие которых, в свою очередь, со временем приводит к летальному исходу.

Ученые предупредили, что почти четверть жителей Англии, которые регулярно употребляют в пищу блюда на основе риса, подвержены риску серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, вызывающих смертельный исход. Именно на эти органы мышьяк оказывает наиболее опасное воздействие.