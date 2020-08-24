В Инстаграм-аккаунте Краснодарский край появилось видео с россиянкой, мирно подстригающей ногти прямо на берегу моря. Женщина устроилась прямо у кромки воды – на кадрах видно, что неподалеку от нее другие туристы окунаются в воду.

Подписчиков аккаунта возмутило подобное поведение женщины. Они бурно высказывались в ее адрес и критиковали невоспитанность туристки. «Тяжелый случай», «Как можно так себя не уважать», «Ну что за люди?». Это лишь часть комментариев, которые написали пользователи социальной сети.

Сам автор видео отметил в подписи к видео, что женщина ведет себя крайне неприлично. На что пользователи ответили, что на летнем отдыхе можно увидеть и не такое. Причем, не только на Черном море.