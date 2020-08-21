iPhone 7, который вышел на рынок в 2016 году по-прежнему остается одной из наиболее популярных моделей «яблочной» техники. Причиной этому можно назвать и достойную функциональность аппарата, и тот факт, что цена на него постоянно снижается. Так, эксперты обратили внимание, что сегодня покупка девайса даже у официальных продавцов обойдется втрое дешевле, чем на старте продаж.

Сразу после выхода на рынок седьмой Айфон с 32 гигабайтами встроенной памяти продавался за 60 000 рублей. Сейчас его можно купить всего за 23,5 тысячи. Да, стремительное развитие технологий позволяет называть аппарат устаревшим. Однако он обладает сразу несколькими неоспоримыми преимуществами.

Специалисты поясняют, что корпус iPhone 7 надежно защищает внутренние компоненты от влаги, так как он защищен по международному стандарту IP67. Помимо этого, девайс работает под управлением операционной системы iOS 13. Компания Apple еще как минимум два года будет выпускать обновления для нее.

Другие характеристики iPhone 7 также находятся на вполне приличном уровне. Аппарат построен на процессоре A10, обеспечивающем высокую производительность, объем оперативной памяти составляет 2 Гб. Младшая модель, упомянутая выше, имеет 4,7-дюймовый, а старшая, наделенная приставкой Plus – 5,5 дюймовый IPS-дисплей.