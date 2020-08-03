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Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.

Согласно его словам, для продления жизни аккумулятора не стоит разряжать его до 0% и заряжать до 100%. Лучше всего держать уровень его заряда в диапазоне от 40% до 80%. Многие производители мобильных устройств не советуют полностью заряжать их и пытаться все время держать заряженными на 100%.

Эксперт также не рекомендует в ходе зарядки нагружать девайс трудными задачами, к примеру, играми, так как это может стать причиной сильного перегрева, а высокая температура постепенно «убивает» аккумулятор. Гриценко советует придерживаться 3-х легко запоминающихся правил: не заряжать телефон при низкой и высокой температурах, а также не допускать падения его заряда ниже 20%.

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