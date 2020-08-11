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Исследования планеты Цереры, которые проводились космическим аппаратом Dawn в 2015-2018 г.г. позволили доказать, что под ее поверхностью расположен соленый океан. Результаты исследований в издании Nature опубликовала международная группа ученых.

Церера была открыта еще в 1801 году астрономом Д. Пиацци. Длительное время она числилась в числе множества астероидов, однако в 2006 году ей, а также Плутону и Эриде присвоили специально созданный статус карликовой планеты.

Снимки, сделанные зондом Down с расстояния 35 км до поверхности, выявили в недрах планеты минерал гидрогалита. Он неоднократно встречался исследователям и на Земле – в морских льдах, а также в соленых озерах, подвергающихся воздействию низких температур. Ученые считают, что на Церере этот минерал образовался в результате проникновения на поверхность воды с высоким содержанием соли.

Именно благодаря гидрогалиту, который со временем превращается в обычную поваренную соль, удалось доказать, что под поверхностью кратера Оккатор находится настоящий океан. Такой же, как и отдельные спутники планет Юпитера и Сатурна.

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