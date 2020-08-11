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Софья Таюрская, являющаяся солисткой отечественной группы Little Big, разместила в Инстаграм откровенное фото в открытом купальнике. Оно стало ответом певицы на нескончаемые слухи о том, что ее грудь является творением пластических хирургов.

Подобные «обвинения» начали сыпаться на певицу, когда она выложила снимок 10-летней давности. «Тогда я весила 70 кг, а грудь была пятого размера. Многие подписчики отреагировали на фото домыслами о том, что это все пластика. Хотя на самом деле я просто правильно подбираю нижнее белье. А красивая грудь – это подарок матушки природы» – пояснила Таюрская.

Софья также рассказала о том, что похудела до 54 килограммов. Чтобы сделать это, она серьезно занялась спортом и начала правильно питаться. «Именно такой подход позволяет мне поддерживать идеальную физическую форму», – подытожила певица.

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