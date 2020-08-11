читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Оренбургской области начали активно обсуждать в социальных сетях обнаружение на свалке просроченных водительских прав.

Согласно словам свидетелей произошедшего, на мусорном полигоне, расположенном неподалеку от населенного пункта Южный Урал, валялись сотни водительских удостоверений. Среди них были также найдены технические паспорта на автомобили. Авторы фотографий считают, что все эти документы, вероятнее всего, были обменены на новые в ГИБДД.

Однако оренбуржцы сильно обеспокоены тем фактом, что документы, на которых указаны их личные данные, утилизированы столь ненадежным способом. Ведь этой информацией могут запросто воспользоваться мошенники. В настоящее время неясно, как именно права оказались на свалке.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Семья из Подмосковья выиграла в лотерею 5 млн рублей

Супруги Подсекаевы, проживающие в Московской области, одержали победу в лотерее и сумели… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти мужчина пытался сжечь знакомого и его мать

Инцидент произошел в Кингисеппском районе области. 38-летний местный житель, не дождавшийся возврата… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе

Правообладатели разместили на YouTube видео с фрагментами поединка между Д. Льюисом и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – сильный дождь, до 20 °C | Королев: погода, 11 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 30 °C |