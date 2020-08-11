Жители Оренбургской области начали активно обсуждать в социальных сетях обнаружение на свалке просроченных водительских прав.

Согласно словам свидетелей произошедшего, на мусорном полигоне, расположенном неподалеку от населенного пункта Южный Урал, валялись сотни водительских удостоверений. Среди них были также найдены технические паспорта на автомобили. Авторы фотографий считают, что все эти документы, вероятнее всего, были обменены на новые в ГИБДД.

Однако оренбуржцы сильно обеспокоены тем фактом, что документы, на которых указаны их личные данные, утилизированы столь ненадежным способом. Ведь этой информацией могут запросто воспользоваться мошенники. В настоящее время неясно, как именно права оказались на свалке.