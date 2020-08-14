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Юлия Ефимова, профессиональная пловчиха из РФ, разместила на своей страничке в «Инстаграме» новый снимок, на котором запечатлен превосходный шпагат.

Данный фотоснимок был сделан возле побережья моря в американском городе Лос-Анджелес. Спортсменка решила заняться гимнастикой, в ходе которой сделала шпагат вниз головой. В подписи к фото она призналась, что упражнение получилось не идеальным, однако похвала от синхронисток и гимнасток ее сильно подбодрила.

Всего за сутки данная фотография смогла набрать более 13,5 тысячи отметок «нравится». В комментариях многие пользователи назвали Ефимову «умничкой» и «красавицей», отметив, что ее шпагат впечатляет.

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