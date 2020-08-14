В настоящий момент никто не знает, как будет выглядеть новая Lada Vesta. Исправить эту ситуацию решили специалисты “Российской газеты” и дизайнеры И. Десятниченко и Н. Орлов. Они представили собственное видение готовящегося к выходу в 2021 году автомобиля, которое вполне можно назвать «неофициальным рендером».

Художники уверены, что авто получит более агрессивное дизайнерское исполнение. Они уверены, что производитель установит новую радиаторную решетку, узкие фары и принципиально новые бампера. Кроме того, специалисты несколько изменили форму крышки багажника и крыльев Лады, чтобы придать ей более хищный вид.

Также художникам удалось воссоздать цвет «Мистери», который производитель так и не использовал в Lada Vesta. Они рассказали, что на фотографиях от инсайдеров, сделанных еще в 2015 году, машина была представлена именно в этом цветовом решении.