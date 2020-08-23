Представительница НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала 5 продуктов, которые считаются полезными, но на самом деле наносят организму только вред. К примеру, витаминизированные напитки, которые часто употребляют спортсмены, содержат практически такую же концентрацию фруктозы и глюкозы, что и «Кока-Кола». Из-за этого польза находящихся в них витаминов сводится к нулю. Кристаллическая фруктоза, которая используется производителями напитков, вполне может стать причиной онкологических заболеваний.

Столь же вредным является и другой популярный среди спортсменов продукт – протеиновые батончики. Помимо несомненно полезных ягод и орехов и протеина, в них добавляются хлопья из злаков. Они обрабатываются таким образом, что никаких полезных микроэлементов в них уже не остается. Также в подобных батончиках очень много сахара или его заменителей.

Никакой пользы организму не приносят и йогурты с различными наполнителями. По словам Медведевой, в них добавляют фруктовое пюре с большим количеством все того же сахара, а также вредные ароматизаторы. Чтобы восстановить микрофлору кишечника, лучше делать йогурты самостоятельно либо покупать простые составы без наполнителей и добавлять в них натуральные фрукты.

К вредным продуктам относится и сливочное масло. Эксперт по питанию утверждает, что оно повышает уровень холестерина и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому употреблять его нужно в меру – не больше 10 граммов в день.

Последним продуктом питания, который вредить организму, по мнению Медведевой, является красное мясо, прошедшее переработку. Колбаса, разного рода копчености, а также соленое, маринованное, вяленое мясо и тушенка часто оказываются причиной возникновения онкологических проблем в кишечнике. Эксперт порекомендовала употреблять красное мясо только после тепловой обработки при температуре не ниже 60 градусов. И не чаще одного раза в неделю.