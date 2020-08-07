Южнокорейские ученые выяснили, что пациенты, которые переносят коронавирус безо всяких симптомов, могут заражать окружающих еще активнее, чем те, у кого поднимается температура и возникают проблемы с дыханием. Все дело в том, что вирусная нагрузка у них снижается значительно медленнее.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели исследование на 303 пациентах, изолированных из-за заражения коронавирусом. Им несколько раз проводили тесты, чтобы отслеживать состояние.

У более 100 пациентов заболевание протекало бессимптомно. Однако у 19 процентов симптомы все же проявлялись через 14-15 дней.

Через 3 недели исследований 75 пациентов с бессимптомным Covid тесты показали отрицательные результаты. Однако вирусная нагрузка у них оказалась точно такой же, как и у больных, у которых наблюдались какие-либо признаки болезни. Причем снижалась она несколько медленнее.

Результаты исследований показали, что для улучшения эпидемиологической ситуации нужно изолировать и пациентов, у которых коронавирус не вызывает никаких симптомов. Это, по мнению ученых, позволит более жестко контролировать возбудителя заболевания.