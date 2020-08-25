Россиянка, которая за прошедшие 4 месяца дважды переболела Covid-19, рассказала о признаках повторного заражения SARS CoV-2. Она сообщила, что во второй раз симптомы заболевания были гораздо более серьезными.

Первый раз медики поставили россиянке диагноз Covid-19 в апреле. Тогда болезнь протекала у нее без особых проблем. Пациентка страдала лишь от сухого кашля, а температура поднималась незначительно.

Вернувшись из поездки в Сочи три месяца спустя, женщина вновь ощутила знакомые симптомы. Однако к ним добавились еще сильная боль в горле и ухе, а также слабость во всем организме. Через 6 дней после этого температура тела поднялась выше 39 градусов. Россиянка также перестала распознавать запахи и практически не могла ходить, так как качалась из стороны в сторону из-за слабости. Еще через 3 дня состояние улучшилось, однако тест на коронавирус все же оказался положительным.