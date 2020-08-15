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Представители подмосковного градостроительного комитета сообщили о том, что в поселении Ларево, расположенном в городском округе Мытищи, будет создан открытый бассейн.

Согласно их словам, фасад сооружения планируется возвести с использованием бетона и дерева. Сама постройка будет выполнена в стиле экологической архитектуры. Владислав Гордиенко, руководитель ведомства, отметил, что площадь круглогодичного бассейна будет равна 1 600 квадратным метрам.

В бассейне одновременно смогут плавать до 64 человек. Помимо него в комплексе будут расположены спортзалы, кафе и кабинеты для массажа. Проход в сооружение планируется организовать на втором этаже – причиной этому являются особенности рельефа, на котором будет размещен бассейн.

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