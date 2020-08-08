Осенью текущего года автомобилистов в РФ ждет масса нововведений, включая изменение тарифов ОСАГО, новую разметку, увеличение скоростных ограничений и возвращение техосмотра.

Планируется изменить максимальную и минимальную стоимость страхового полиса для легковых машин физических лиц на 10 процентов. Базовая ставка теперь будет колебаться в пределах от 2471 до 5436 рублей. Технический осмотр авто и получение диагностической карты вернутся 1 октября текущего года. Ранее они были отменены из-за пандемии коронавируса.

В осенние месяцы снизятся тарифы за использование платных дорог, и увеличится скоростной режим (до 130 километров в час). Инспекторам ГИБДД планируется выдать новые приборы, с помощью которых они смогут определять состояние тормозных систем машин, измерять остаточный протектор покрышек и проверять рулевое управление.