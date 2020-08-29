Представители управления СК РФ по Орловской области сообщили о заведении уголовного дела в отношении женщины из Мценска, обвиняемой в убийстве собственного ребенка.

Согласно предварительной версии следствия, 31-летняя орловчанка родила 17 августа здорового младенца, однако сразу после родов она приняла решение избавиться от новорожденного. Убив его, женщина закопала тело в лесной зоне неподалеку от населенного пункта.

Правоохранители задержали обвиняемую и провели с ней допрос, в ходе которого она полностью призналась в совершенном преступлении. Следователи также назначили проведение психологической экспертизы.