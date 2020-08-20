читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Константин Титов, возглавляющий онкохирургическое отделение столичного клинического центра им. Логинова, рассказал о наиболее подверженных раку внутренних органах человеческого организма. Интервью с медиком можно было услышать в эфире радио «Говорит Москва».

Титов заявил, что чаще всего фиксируются онкологические заболевания простаты и молочных желез у женщин, прямой и толстой кишки, а также кожи, на поверхности которой появляются злокачественные опухоли.

Врач также объяснил, что небольшие опухоли, которые своевременно выявляются как самими пациентами, так и врачами, можно легко удалить даже без хирургического вмешательства. Лишь изредка для избавления от подобных образований назначаются химиотерапия и операции, призванные сохранить нормальную жизнедеятельность того или иного органа.

Кроме того, Титов опроверг слухи о том, что онкологические заболевания все чаще встречаются у молодых людей. Он заявил, что рак – это в подавляющем большинстве случаев приобретенный, а не врожденный недуг. И страдают от него в основном пожилые люди. Молодежь и дети тоже болеют, однако у них опухоли встречаются значительно реже.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

Ученые из Швеции исследовали останки епископа, который умер в 1679 году. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Около 4,5 млн человек планируют вакцинировать от гриппа в Подмосковье

На 7 сентября в столичном регионе намечен старт прививочной компании. Министр здравоохранения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В 23 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса

За минувшие 24 часа на территории Московской области было зафиксировано 145 случаев… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – ясно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 20 августа – ясно, до 32 °C |