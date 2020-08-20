Константин Титов, возглавляющий онкохирургическое отделение столичного клинического центра им. Логинова, рассказал о наиболее подверженных раку внутренних органах человеческого организма. Интервью с медиком можно было услышать в эфире радио «Говорит Москва».

Титов заявил, что чаще всего фиксируются онкологические заболевания простаты и молочных желез у женщин, прямой и толстой кишки, а также кожи, на поверхности которой появляются злокачественные опухоли.

Врач также объяснил, что небольшие опухоли, которые своевременно выявляются как самими пациентами, так и врачами, можно легко удалить даже без хирургического вмешательства. Лишь изредка для избавления от подобных образований назначаются химиотерапия и операции, призванные сохранить нормальную жизнедеятельность того или иного органа.

Кроме того, Титов опроверг слухи о том, что онкологические заболевания все чаще встречаются у молодых людей. Он заявил, что рак – это в подавляющем большинстве случаев приобретенный, а не врожденный недуг. И страдают от него в основном пожилые люди. Молодежь и дети тоже болеют, однако у них опухоли встречаются значительно реже.