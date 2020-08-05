В Сети было опубликовано видео нападения террористов на российско-турецкий патруль в Сирии.

Инцидент произошёл ещё 14 июля. Боевики совершили попытку нападения на патруль, используя “шахидмобиль”. На опубликованном видео, можно увидеть, как автомобиль, в котором находился террорист-смертник, приближается к военной автоколонне, после чего происходит взрыв.

Согласно информации Telegram-канала WarJournal, террориста зовут Абу Убайд аль-Ансари. Перед совершением теракта он записал видеообращение, в котором заявил, что патруль сможет пройти по этим территориям только “через наши трупы”.

Съёмка велась с беспилотника террористов. В инциденте обошлось без жертв – российский БТР съехал в кювет, пострадали три человека.