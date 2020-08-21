Следственным комитетом начата проверка по факту убийства охотника его товарищем в Себежском районе Псковской области.

Согласно версии следствия, 55-летний охотник, находясь в охотничьей группе, охотился на кабана, держа в руках карабин. В лесу мужчина услышал шум, доносившийся из зоны, где предположительно находился дикий зверь. Выстрелив в эту сторону, он попал в своего товарища, загонявшего животное.

Потерпевший получил серьезное ранение, поэтому умер от кровопотери в карете скорой помощи. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. В отношении охотника планируется завести уголовное дело.