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Алексей Егоров, московский врач-офтальмолог, сообщил о том, что одноразовые линзы способны повредить глаза в случае их неправильного ношения.

Согласно словам специалиста в области медицины, целостность данных линз может нарушиться, что способно привести к сильным болям. Егоров назвал несколько базовых правил, следование которым даст возможность уберечь свои глаза от возможных заболеваний. Первым делом он посоветовал снимать линзы, прежде чем ложиться спать.

Следует регулярно менять линзы, иначе может возникнуть эрозия роговицы, вылечить которую удастся только у специалистов. Продолжительное применение контактных линз приводит также к изменениям на переднем отрезке глаз, которые по своему эффекту схожи с мозолями, возникающими на ногах.

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