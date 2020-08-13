Испанские исследователи смогли узнать, почему COVID-19 наносит вред только определенным человеческим органам, а не всему организму в целом.

Для проникновения в человеческие клетки коронавирусная инфекция начинает взаимодействовать с ангиотензинпревращающим ферментом 2, представляющим собой особый белок. Несмотря на то, что он присутствует во множестве клеток, патоген выборочно заражает органы – это демонстрирует наличие не известного науке механизма. Поэтому ученые тщательно проанализировали взаимодействие белков в легких и других органах.

После этого специалисты создали математическую модель, с помощью которой им удалось обнаружить сразу 59 белков, выполняющих роль базовых активаторов, оказывающих влияние на разные человеческие органы. Обнаруженная цепочка изменений в белках выходит за границы легких, поражая другие органы. Теперь эксперты смогут разработать лекарства, направленные на подобные цепочки.