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Астрономы Аризонского университета сумели доказать, что четыре спутника Юпитера оказывают сильное влияние друг на друга. По мнению ученых, с точки зрения приливных сил это влияние даже мощнее, чем гравитационное влияние на спутники самой планеты.

Ио, Каллисто, Ганимед и Европа будто синхронизируются с друг другом посредством приливных сил. Увидеть это ученым позволило компьютерное моделирование. Созданная ними модель дала возможность оценить гравитационное влияние спутников друг на друга.

К примеру, экспертам удалось обнаружить, что спутник Ио, обладающий сравнительно небольшими размерами, оказывает мощное влияние на океан, расположенный под поверхностью Европы. Возникающий между спутниками резонанс вполне можно использовать для расчета глубины этого океана. Который в последние годы привлекает особое внимание со стороны ученых, выдвигающих предположения о наличии в нем жизни.

Автор и руководитель эксперимента Хэмишем Хэем говорит, что измерение скорости, с которой поверхность Европы движется вниз и вверх под влиянием гравитационных сил, поможет выяснить плотность океана.

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