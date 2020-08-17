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Совсем скоро Huawei планирует представить несколько своих новых девайсов, включая ноутбук под названием Matebook X 2020, который работает почти бесшумно.

Отмечается, что новинка оборудована современным 13-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 3K. При работе он не будет издавать звуков, так как в нем отсутствуют вентиляторы. Новую технологию специалисты разрабатывали в течение трех лет. Она заключается в использовании тепловых трубок, прикрепленных прямо к петлям крышки и играющим роль радиаторов.

Согласно словам инсайдеров, новый ноутбук сможет похвастаться малой толщиной и весом. На нем, скорее всего, будет установлен процессор Tiger Lake. Официальная презентация новинки намечена на начало сентября.

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