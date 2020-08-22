Немков нокаутировал Бейдера и победил в чемпионате Bellator

Ученик Емельяненко Вадим Немков на турнире Bellator завоевал чемпионский пояс. В рамках соревнований он расправился над действующим чемпионом Райаном Бейдером, который в течение последних четырех лет успешно выигрывал все поединки.
Чтобы одержать победу, Немкову потребовалось всего полтора раунда. Затем он отправил соперника в нокаут, чем поразил даже американских поклонников смешанных единоборств.
Победа над Бейдером сделала Вадима первым российским чемпионом в весовой категории до 93 кг. И пятым за всю историю участия бойцов из России в данном турнире.
Англоязычный Твиттер взорвался фейерверком похвал российскому бойцу. Пользователи пишут, что Вадим выступил «впечатляюще» и «превосходно разобрался с многолетним чемпионом». Некоторые поклонники единоборств остались недовольны рефери, который долго тянул время перед тем, как остановить бой.
Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020