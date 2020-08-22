читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученик Емельяненко Вадим Немков на турнире Bellator завоевал чемпионский пояс. В рамках соревнований он расправился над действующим чемпионом Райаном Бейдером, который в течение последних четырех лет успешно выигрывал все поединки.

Чтобы одержать победу, Немкову потребовалось всего полтора раунда. Затем он отправил соперника в нокаут, чем поразил даже американских поклонников смешанных единоборств.

Победа над Бейдером сделала Вадима первым российским чемпионом в весовой категории до 93 кг. И пятым за всю историю участия бойцов из России в данном турнире.

Англоязычный Твиттер взорвался фейерверком похвал российскому бойцу. Пользователи пишут, что Вадим выступил «впечатляюще» и «превосходно разобрался с многолетним чемпионом». Некоторые поклонники единоборств остались недовольны рефери, который долго тянул время перед тем, как остановить бой.

Немков нокаутировал Бейдера и победил в чемпионате Bellator

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Подросток получил ножевое ранение при попытке разнять родителей в Йошкар-Оле

Жителю Йошкар-Олы скоро придется предстать перед судом за нанесение колото-резаной раны 15-летнему… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Из-за посылки с селедкой в Череповце эвакуировали почтовое отделение

В городе Череповец вчера, 20 августа, в одном из отделений «Почты России»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Совместное распитие алкоголя между супругами в Смоленской области привело к трагедии

Представители отдела МВД по Хиславичскому району Смоленской области сообщили о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 22 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 27 °C |