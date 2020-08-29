Издание Medical Xpress опубликовало результаты исследований, проводимых экспертами американского университета, расположенного в Эймсе, штат Айова. Они показывают, что дефицит сна провоцирует выброс негативных эмоций, а также делает человека злым и раздражительным.

147 добровольцев, которых привлекли к исследованию, были разделены на две группы. Участники одной из них полноценно высыпались, а другой – спали не больше 5 часов в течение суток. Через два дня испытуемые прошли тест, который должен был продемонстрировать реакцию на специально подобранные раздражающие звуки.

Участники второй группы, которые не высыпались в ходе эксперимента, реагировали на звук агрессивно и раздражались. Те же испытуемые, которые спали нормально, быстро адаптировались к изменениям окружающей среды и продемонстрировали хорошую эмоциональную устойчивость.